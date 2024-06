Auch an diesem Dienstag hat die Fanmeile in Frankfurt geöffnet.

Schwere Unwetter ziehen am Dienstag über Deutschland hinweg und hinterlassen auch in Teilen Hessens Spuren. Die größten Befürchtungen haben sich bislang aber nicht bewahrheitet. Auf der Frankfurter Fanmeile kann nach einigem Zittern gefeiert werden.

Tausende Fußballfans können am Dienstag die EM-Spiele zwischen der Türkei und Georgien (18 Uhr) sowie Portugal und Tschechien (21 Uhr) auf der Frankfurter Fanmeile verfolgen. Das hat die Stadt am späten Nachmittag beschlossen, wie sie dem hr auf Nachfrage mitteilte.

Die Übertragung der Spiele an der Mainufer-Promenade stand wegen der Unwetter, die am Dienstag über Deutschland hinwegziehen, lange Zeit auf der Kippe. Doch am frühen Abend herrschte ganz EM-typisch eitel Sonnenschein in Frankfurt.

Anders sah das beispielsweise in Nordrhein-Westfalen aus. Dort wurden vorsorglich alle Fanzones am Dienstag geschlossen, ebenso die Fanmeilen in Berlin. Das teilten die jeweiligen Veranstalter mit Verweis auf die Unwetterlage am Dienstag mit.

Dächer in Kirtorf abgedeckt

Hessen blieb bis zum frühen Abend weitestgehend von den Unwettern verschont. Für die Kreise Vogelsberg, Hersfeld-Rotenburg, Schwalm-Eder und Werra-Meißner gab es am Nachmittag zwar zwischenzeitlich Unwetterwarnungen. Ein Blick aufs hr-Regenradar zeigt aber, dass die größte Unwettergefahr mittlerweile im Nordosten über Hessen hinweggezogen ist.

Spuren hat das Unwetter dennoch hinterlassen. In Kirtorf (Vogelsberg) wurden Dachziegel von mehreren Häusern geweht und Bäume entwurzelt. Anwohner berichteten laut Osthessen-News , das Unwetter sei "kurz und sehr heftig" über ihre Häuser hinweggefegt. Im Stadtteil Arnshain ist dem Bericht zufolge teilweise der Strom ausgefallen. Feuerwehr und Stromversorger seien im Dauereinsatz, um die Schäden zu beheben.

In Neu-Ulrichstein (Vogelsberg) tobte der Sturm ebenfalls. Dort wurden nach Angaben der hr-Wetterredaktion gegen 14 Uhr orkanartige Böen mit einer Geschwindigkeit von 110 Stundenkilometern gemessen.

Lokale Unwetter bis in die Nacht möglich

Bis in den späten Abend und in die Nacht hinein kann es laut den Prognosen der hr-Wetterredaktion lokal zu Unwettern kommen. Das trifft auf alle Landkreise in Hessen zu. "Kleine Zellen können kurzfristig entstehen und räumlich sehr begrenzt auftreten", sagt Staeger.

Der Deutsche Wetterdienst hat fast für das ganze Land Vorwarnungen zu möglichen schweren Gewittern in Verbindung mit Hagel veröffentlicht.

Die Hagelkörner können bis zu drei oder örtlich sogar fünf Zentimeter groß sein, von ihnen geht den Meteorologen zufolge die größte Gefahr aus. Der Starkregen kann sich demnach auf bis zu 25 oder örtlich 40 Liter pro Quadratmeter steigern. Auch Tornados seien nicht ausgeschlossen.

Bis zu 29 schwüle Grad

Die Höchsttemperaturen am Dienstag betragen schwülwarme 21 bis 29 Grad, auf den Bergen liegen die Höchstwerte bei 19 bis 24 Grad.

Der Wind weht abseits der Schauer und Gewitter überwiegend schwach und kommt vorwiegend aus südlichen Richtungen.

