Dunkle Wolken über der Fanmeile am Frankfurter Mainufer.

Dunkle Wolken über der Fanmeile am Frankfurter Mainufer. Bild © Imago Images

EM-Fanmeile in Frankfurt öffnet trotz Unwettergefahr

Schwere Unwetter ziehen am Dienstag über Deutschland hinweg. Den EM-Fans auf der Frankfurter Fanmeile droht im Lauf des Tages ein Platzverweis.

Die Fanmeile am Frankfurter Mainufer hat am Dienstag trotz erwarteten Unwetters geöffnet. Das allerdings mit einem Fragezeichen, wie die Stadt mitteilte.

Im Lauf des Tages werde es eine weitere Lagebesprechung geben. Dann soll situationsabhängig entschieden werden, ob die Fanmeile, auf der zuletzt am Montag über den Tag verteilt 36.000 Zuschauer zusammenkamen, doch noch schließen muss, ehe ab 18 Uhr wieder der Ball bei der Europameisterschaft rollt. Ein Videobeweis am Regenradar sozusagen.

Die großen Fanzones im mutmaßlich stärker betroffenen Nordrhein-Westfalen haben derweil ebenso schon geschlossen wie die Fanmeilen in Berlin. Das teilten die jeweiligen Veranstalter mit Verweis auf die Unwetterlage am Dienstag mit.

Große Hagelkörner, starker Regen

Hessen ist bis zum Nachmittag weitestgehend von den Unwettern verschont geblieben. Für die Kreise Vogelsberg, Hersfeld-Rotenburg, Schwalm-Eder und Werra-Meißner gab es am Nachmittag zwar zwischenzeitlich Unwetterwarnungen. Ein Blick aufs hr-Regenradar zeigt aber, dass die größte Unwettergefahr mittlerweile im Nordosten über Hessen hinweggezogen ist.

Bis in den späten Abend und in die Nacht hinein kann es laut der Prognosen der hr-Wetterredaktion dennoch lokal zu Unwettern kommen. Das trifft auf alle Landkreise in Hessen zu. "Kleine Zellen können kurzfristig entstehen und räumlich sehr begrenzt auftreten", sagt Staeger.

Der Deutsche Wetterdienst hat fast für das ganze Land Vorwarnungen zu möglichen schweren Gewittern in Verbindung mit Hagel veröffentlicht.

Die Hagelkörner können bis zu drei oder örtlich sogar fünf Zentimeter groß sein, von ihnen geht den Meteorologen zufolge die größte Gefahr aus. Der Starkregen kann sich demnach auf bis zu 25 oder örtlich 40 Liter pro Quadratmeter steigern. Auch Tornados seien nicht ausgeschlossen.

Bis zu 29 schwüle Grad

Die Höchsttemperaturen am Dienstag betragen schwülwarme 21 bis 29 Grad, auf den Bergen liegen die Höchstwerte bei 19 bis 24 Grad.

Der Wind weht abseits der Schauer und Gewitter überwiegend schwach und kommt vorwiegend aus südlichen Richtungen.

