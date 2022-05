Die Tat ereignete sich in diesem Hochhaus in der Hanauer Innenstadt.

Der seit drei Tagen gesuchte Vater zweier in Hanau getöteter Kinder ist gefasst worden. Er wurde in der Nähe von Paris festgenommen. Die Ermittler vermuten, dass er der Täter ist.

Drei Tage nach dem gewaltsamen Tod zweier Geschwisterkinder in Hanau haben Fahnder den tatverdächtigen Vater festgenommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten, wurde der 47 Jahre alte Mann am Morgen nach intensiver Fahndung in der Nähe von Paris gefasst. Daran seien Zielfahnder des Landeskriminalamts sowie Experten des Bundekriminalamts beteiligt gewesen.

Noch nicht zum Tatvorwurf geäußert

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann in wenigen Wochen nach Deutschland überstellt und dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt wird. Der Verdächtige wohne im Rhein-Main-Gebiet. Bei der Festnahme habe er keinen Widerstand geleistet, sich zum Tatvorwurf aber noch nicht geäußert. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes gegen den Vater der beiden Kinder.

Bei dem mutmaßlichen Familiendrama am Mittwochmorgen in der Hanauer Innenstadt waren die beiden sieben und elf Jahre alten Kinder getötet worden. Das siebenjährige Mädchen starb laut den Ermittlern durch "Gewalteinwirkung im Halsbereich". Der neunjährige Junge stürzte vermutlich aus dem neunten Stock des Wohnhauses und starb kurz darauf im Krankenhaus. Weshalb er stürzte, ist nicht bekannt und Teil der laufenden Ermittlungen.

Stadt hatte Hinweise auf familiäre Probleme

Bereits mehrere Monate vor der Tat hatten dem Hanauer Jugendamt Hinweise auf familiäre Probleme vorgelegen, wie die Stadt bekanntgegeben hatte. Die Familie war demnach zum Jahreswechsel 2021/22 nach Hanau gezogen. Das Jugendamt sei bereits Anfang des Jahres auf die Familie zugegangen und habe Angebote unterbreitet, darunter die sozialpädagogische Familienhilfe.