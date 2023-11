Verdacht des sexuellen Missbrauchs - Ermittlungen in Kita im Odenwaldkreis eingestellt

Kurzmeldung Verdacht des sexuellen Missbrauchs - Ermittlungen in Kita im Odenwaldkreis eingestellt

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs eines Kindes in einer Kita im Odenwaldkreis ist eingestellt worden.

Aufgrund der vorhandenen Beweismittel sei ein Tatnachweis nicht mit der erforderlichen Sicherheit zu führen, so die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Mittwoch. Eltern eines drei Jahre alten Jungen hatten im April in der betroffenen Gemeinde einen entsprechenden Vorwurf erhoben. Nach Angaben der Gemeinde wurde jeder Verdacht gegen die betroffene Person ausgeräumt.