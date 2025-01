Im Sommer 2023 endete eine Gruppen-Schlägerei am Mainufer in Offenbach für einen 40-Jährigen tödlich. Einer von drei Tatverdächtigen ist jetzt in Italien gefasst und ausgeliefert worden. Um den Mordverdächtigen handelt es sich offenbar nicht.

Der tödliche Streit am Mainufer in Offenbach liegt fast anderthalb Jahre zurück: Im August 2023 waren zwei Gruppen zunächst lautstark aneinander geraten. Eine Gruppe verließ den Ort, kehrte später jedoch zurück. Bei der dann folgenden brutalen Auseinandersetzung wurde ein 40-Jähriger so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus starb.

Audiobeitrag Bild © 5vision.news | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Ein 27-Jähriger wird verdächtigt, an der Schlägerei beteiligt gewesen zu sein. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Offenbach am Freitag mitteilten, wurde der Mann am 31. Dezember in Italien in Bologna gefasst.

Am Donnerstag sei er nach Deutschland ausgeliefert und am Freitagvormittag einem Haftrichter vorgeführt worden. Weitere Informationen teilten die Behörden zunächst nicht mit.

Streit um Ukraine-Krieg und Krim

Die beiden Gruppen waren am 19. August 2023 am Mainufer in Offenbach-Bürgel in Streit geraten. Nach hr-Informationen von damals ging es offenbar um die Frage, ob die Halbinsel Krim im Schwarzen Meer zu Russland oder zur Ukraine gehöre. Die eine Gruppe bestand demnach aus Ukrainern, ihre Kontrahenten sprachen Russisch.

Nach der rund zweistündigen Pause wurden die Ukrainer am Abend plötzlich attackiert, unter anderem mit einem Messer. Der 40-Jährige wurde niedergestochen. Zwei weitere Männer wurden verletzt. Die Polizei richtete damals eine Sonderkommission ein.

Ein Verdächtiger bereits verurteilt

Im Mai 2024 hatte die Polizei gemeldet, drei Verdächtige mit moldauischer Staatsangehörigkeit identifiziert zu haben. Einer von ihnen, ein heute 36-Jähriger, wurde im März 2024 festgenommen. Der Mann wurde laut Staatsanwaltschaft Ende August 2024 wegen gefährlicher Körperverletzung zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt.

Der jetzt festgenommene 27-Jährige ist den Behörden-Angaben zufolge ebenfalls ein Beteiligter der Schlägerei. Nach dem dritten Verdächtigen werde noch gefahndet. Bei ihm dürfte es sich um den unter Mordverdacht stehenden Messerstecher handeln.