Ein 27-Jähriger hat sich in der Nacht zum Samstag eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei im Rheingau geliefert.

Laut Polizei war er aufgefallen, weil er mit seinem Motorrad in der Wiesbadener Innenstadt zu schnell und mehrfach über Rot gefahren war. Auf der Flucht geriet er auf der B42 in den Gegenverkehr. Die Beamten konnten ihn schließlich bei sich zuhause in Eltville (Rheingau-Taunus) festnehmen.

Er stand unter Drogen und hatte keinen Führerschein, außerdem war das Motorrad nicht zugelassen. Da er sich zudem aggressiv gegenüber den Polizisten verhalten habe, sei er über Nacht in Gewahrsam gekommen.