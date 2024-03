Mitten in der Nacht war der 13-Jährige im Auto seiner Mutter unterwegs (Symbolbild).

Im südhessischen Lindenfels hat ein 13-Jähriger mit fünf weiteren Jugendlichen eine nächtliche Spritztour im Auto seiner Mutter unternommen. Vor der Polizei floh er zunächst - doch die Fahrt endete abrupt.

Wie die Beamten mitteilten, fiel der jugendliche Fahrer ihnen in der Nacht zum Montag gegen 3.20 Uhr in Lindenfels (Bergstraße) auf. Als sie ihn stoppen wollten, gab der 13-Jährige stattdessen Gas.

Insgesamt sechs Jugendliche im Auto

Nach einer kurzen Fluchtfahrt verlor der Junge jedoch die Kontrolle über das Auto und kam neben einem Waldweg zum Stehen. Im Wagen saßen neben dem minderjährigen Fahrer noch fünf weitere Jungen und Mädchen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren.

Die Minderjährigen wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Verletzt wurde niemand. Bei der Verfolgungsfahrt entstand an dem Auto sowie dem Streifenwagen ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro. Wie der 13-Jährige an die Autoschlüssel gekommen war, ist noch unklar.