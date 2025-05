Verletze nach Gasalarm in Schaafheim

Wegen eines laut Feuerwehr beißenden Gasgeruchs in einem Wohnhaus in Schaafheim (Darmstadt-Dieburg) sind Einsatzkräfte am Donnerstag ausgerückt.

Veröffentlicht am 16.05.25 um 11:01 Uhr







Fünf Menschen klagten über Atemprobleme, vier von ihnen wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte bei Messungen nichts feststellen. Vermutlich sei durch ein Leck in einem Klimagerät Gas ausgetreten.