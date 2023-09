Feuerwehrleute in Schutzanzügen bei Gefahrgut-Unfall in Darmstadt

Feuerwehrleute in Schutzanzügen bei Gefahrgut-Unfall in Darmstadt Bild © Keutz TV

Salpetersäure auf Werksgelände in Darmstadt ausgetreten

Verletzte bei Gefahrgut-Unfall in Darmstadt

Auf dem Gelände eines Unternehmens in Darmstadt ist Salpetersäure ausgetreten. Mehrere Mitarbeiter atmeten Dämpfe der giftigen Säure ein. Auch in Taunusstein kam es zu einem Zwischenfall in einem Betrieb.

Die Feuerwehr in Darmstadt ist am Freitagmorgen zu einem Gefahrgut-Unfall auf ein Werksgelände ausgerückt. Das betroffene Unternehmen stellt Geschmackstoffe her.

Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, waren 50 Liter Salpetersäure aus einem Fass ausgetreten, als die ätzende Flüssigkeit umgefüllt werden sollte. Die Einsatzkräfte seien gegen 7.40 Uhr alarmiert worden.

Mitarbeiter klagen über Atembeschwerden

Laut Feuerwehr wurden vier Mitarbeiter leicht verletzt. Die betroffene Firma spricht von drei Verletzten. Sie atmeten Dämpfe der giftigen Säure ein und klagten über Atembeschwerden. Nach einer ersten Versorgung vor Ort kamen sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr setzte Bindemittel ein, um die ausgetretene Säure zu binden und aufzunehmen. Die Einsatzkräfte füllten die gebundene Säure anschließend in Kunststofffässer, die entsorgt werden sollten.

Zwischenfall in Taunusstein

Auch in Taunusstein (Rheingau-Taunus) hatte sich am Freitagmorgen auf einer Baustelle in einem Betriebsgebäude ein Zwischenfall ereignet, bei dem es zu nächst hieß, dass ein unklarer Stoff ausgetreten sei. Nach Angaben der Feuerwehr handelte es sich Betonhydrophobierung, das bei der Herstellung von Beton beigemischt wird.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der Stoff, der laut Giftnotruf unkritisch ist, bereits nicht mehr nachweisbar. Allerdings waren mehrere Personen damit in Berührung gekommen. Insgesamt wurden 13 Menschen leicht verletzt. Sie konnten vor Ort versorgt werden.