Verletzter bei Küchenbrand in Kassel

Feuerwehreinsatz Verletzter bei Küchenbrand in Kassel

In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Kassel ist am Samstagabend ein Brand ausgebrochen.

Laut Feuerwehr konnte der Bewohner aus der verrauchten Wohnung gerettet werden. Er kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache in der Küche ausgebrochen. Die Schadenshöhe ist unbekannt.