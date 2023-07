Ein 23-jähriger Traktorfahrer ist am Montagabend bei einem Unfall nahe Rockenberg (Wetterau) schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben vom Dienstag kippte das Gespann, das in seinem Anhänger acht Tonnen Weizen geladen hatte, in einer Kurve um. Der Mann kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik.