Versuchte Automatensprengung in Griesheim

Kurzmeldung Versuchte Automatensprengung in Griesheim

Ein lautes Knallgeräusch hat Anwohner in Griesheim (Darmstadt-Dieburg) am späten Montagabend in der Lindenstraße aufgeschreckt.

Grund war die versuchte Sprengung eines Zigarettenautomaten, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Der Versuch misslang den bislang unbekannten Täter jedoch, die daraufhin die Flucht ergriffen. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.