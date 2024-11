Verdächtiger in Untersuchungshaft Mann mit lebensgefährlichen Stichverletzungen in Bad Hersfeld gefunden

In der Nähe eines Parkhauses finden Mitarbeiter einer Klinik einen Mann mit mehreren Stichverletzungen am Oberkörper. Sie leisten direkt Erste Hilfe. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft.

Stand: 30.11.24, 17:13 Uhr Link kopiert!









Die Polizei hat den Tatort abgesperrt. Bild © osthessen-news.de

Link kopiert!









Audiobeitrag Bild © osthessen-news.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Ein 29 Jahre alter Mann ist am Freitagnachmittag bei einem Streit in Bad Hersfeld lebensgefährlich mit einem Messer verletzt worden. In der Nähe des Tatortes im Bereich des Parkhauses am Schildepark wurde kurz darauf ein 20-Jähriger festgenommen und ein Messer sichergestellt, wie die Polizei mitteilte. Der Verdächtige soll im Zuge des Streits mehrfach mit einem Messer auf den Oberkörper seines Kontrahenten eingestochen haben. Die beiden Männer sollen sich gekannt haben. Klinikmitarbeiter leisten Erste Hilfe Der Schwerverletzte wurde zufällig von Mitarbeitern einer Klinik gefunden, die den Notruf alarmierten und sofort Erste Hilfe leisteten. Der 29-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Täter wurde am Samstag einem Richter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Ermittelt wird wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.