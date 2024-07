Versuchter Totschlag: Obdachloser in Frankfurt schwer verletzt

Ein 21 Jahre alter Mann soll einen 42 Jahre alten Obdachlosen am Samstagmorgen in der Frankfurter Innenstadt attackiert und schwer verletzt haben.

Veröffentlicht am 28.07.24 um 12:18 Uhr

Gegen den ebenfalls wohnungslosen Mann werde wegen versuchten Totschlags ermittelt, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der Tatverdächtige sei mit dem 42-Jährigen vorher aus noch unbekannten Gründen in Streit geraten. Augenzeugen alarmierten die Polizei. Der 42-Jährige kam in ein Krankenhaus, der Tatverdächtige in Untersuchungshaft.