Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Kassel ist am Mittwoch ein Schaden in mittlerer fünfstelliger Höhe entstanden.

Laut Feuerwehr waren dort gelagerte Gegenstände, unter anderem Autoreifen, aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.