Viele Wähler mit Migrationshintergrund

Bei der am 23. Februar vorgesehenen Bundestagswahl dürfte rund ein Drittel der hessischen Bevölkerung mit ausländischen Wurzeln wahlberechtigt sein.

Laut dem jüngsten Mikrozensus hat es 2023 etwa 1,7 Millionen Menschen ab 18 Jahren mit Einwanderungsgeschichte im Bundesland gegeben, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte. Somit hätten in 2023 in Hessen 692.000 Bürger mit ausländischen Wurzeln bei einer Bundestagswahl wählen dürfen, weil sie volljährig waren und einen deutschen Pass besaßen. Das entsprach 16 Prozent aller Wahlberechtigten in Hessen.