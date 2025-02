In welchen Städten und Gemeinden waren die Parteien bei der Bundestagswahl besonders stark und wo bekamen sie den geringsten Zuspruch? Ein Überblick in Grafiken.

Lange Zeit konnten die Parteien in bestimmten hessischen Regionen punkten: Traditionell war die SPD im Norden stark, die CDU im Osten. Grüne und Linke sammelten vor allem in den größeren Städten Punkte.

Bei der letzten Bundestagswahl 2021 weichte sich dieser Trend kurzzeitig auf. Die SPD gewann zahlreiche Wahlkreise von der CDU und legte auch in vielen Städten und Gemeinden zu. Das war allerdings nicht von Dauer: Bei der aktuellen Bundestagswahl färbte sich die hessische Landkarte wieder schwarz.

CDU im Osten stark, in Städten schwächer

Besonders stark schnitt die CDU wie schon bei früheren Wahlen in Osthessen ab. In Ehrenberg (Rhön), Hilders (Fulda) und Poppenhausen (Wasserkuppe) erhielt sie die meisten Stimmen. Am wenigsten erfolgreich waren die Christdemokraten in Marburg, Darmstadt, Kassel und Gießen - also insbesondere in Großstädten.