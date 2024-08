An Weihnachten bricht in der Wohnung von Genco Barshan und seiner Familie plötzlich ein Feuer aus. Sofort ist die Feuerwehr da und rettet alle aus den Flammen. Drei Jahre ist das jetzt her. Besonders beeindruckt hat ihn damals, dass die Rettungskräfte ihre Familien am Feiertag zurückgelassen haben, um ihm und seiner zu helfen. Er will Dankbarkeit zeigen und was zurückgeben, also fängt er an, sich selbst zu engagieren und in den sozialen Netzwerken Werbung für den Freiwilligendienst zu machen.