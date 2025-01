Das Land will Lücken in der Finanzbildung junger Menschen mit verschiedenen Angeboten schließen.

Veröffentlicht am 23.01.25 um 16:11 Uhr

Ein erster Baustein: Die öffentlich geförderte Seasn-App, die an der Frankfurter Goethe-Universität und am dortigen Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung SAFE entwickelt wurde. Wer die kosten- und werbefreie App nutzt, kann dort nach Angaben der Entwickler mit einem digitalen Zwilling eine Reise in die eigene finanzielle Zukunft starten.