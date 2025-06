Klingbeil will Finanzplatz Frankfurt stärken

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat betont, den Finanzplatz Frankfurt stärken zu wollen.

Dazu habe er einen "guten Austausch" mit dem Chef der Deutschen Börse, Stephan Leithner gehabt, erklärte Klingbeil nach seinem Antrittsbesuch am Freitag in der Main-Metropole. Es sei aber noch zu früh, um konkrete Ergebnisse zu nennen. Leithner forderte, die Standortfaktoren in Frankfurt für internationale Finanzunternehmen müssten stimmen. Klingbeil kündigte zudem Gespräche mit seinem Kollegen in Frankreich an, um Ideen für eine vertiefte Kapitalmarktunion in Europa zu entwickeln. Später besuchte er noch den Hessentag in Bad Vilbel.