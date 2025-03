Waffenarsenal und Sprengstoff bei Jugendlichem in Beselich entdeckt

Einsatzkräfte haben in Beselich einen Jugendlichen festgenommen, der eine größere Anzahl von Waffen, Chemikalien und Sprengstoff gehortet haben soll. Der Verdächtige war auf einschlägigen rechten Seiten im Internet unterwegs. Sein Vater steht nun ebenfalls im Fokus.

Bei der Durchsuchung eines Privatgrundstücks in Beselich (Limburg-Weilburg) haben Beamte zahlreiche belastende Gegenstände sichergestellt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Limburg am Mittwoch mitteilten, wurden unter anderem "mehrere Waffenschränke" abtransportiert. Die Ermittlungen richteten sich in erster Linie gegen einen Jugendlichen, der auf dem Gelände seiner Eltern wohnt.

Ursprünglich wurde gegen ihn ermittelt, weil der Verdacht bestand, dass der Jugendliche Chemikalien horten könnte, die zur Herstellung von Sprengstoff geeignet sind. Zudem sei der junge Mann, dessen genaues Alter die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage nicht mitteilten wollte, auf einschlägigen rechten Websites unterwegs gewesen.

Scharfe Waffen, Chemikalien, Pyrotechnik

Spezialkräfte des Landeskriminalamts (LKA) nahmen ihn laut Mitteilung am vergangenen Freitag widerstandslos an seiner Wohnadresse fest. Was Ermittler dann bei den Durchsuchungen vor Ort fanden, die sich mit Pausen bis Montagabend erstreckten, überstieg ihre Erwartungen offenkundig.

Entdeckt wurde unter anderem eine größere Zahl scharfer Revolver, Gewehre und Schusswaffen, die unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fallen. Sie hätten sich in "mehreren Waffenschränken" befunden, die allesamt abtransportiert wurden.

Zumindest Teile der Waffen gehörten mutmaßlich dem Vater des Verdächtigen, hieß es. Er habe entsprechende Angaben gemacht.

Doch das war noch nicht alles: Ebenso fanden sich laut der Mitteilung mehrere Kilo verschiedener Munition sowie verschiedene Chemikalien und pyrotechnische Gegenstände.

Ermittlungen laufen auch gegen Vater

Die Ermittlungen richten sich nun gegen den Jugendlichen und seinen Vater. Ihnen werden unter anderem Verstöße gegen das Waffengesetz, das Sprengstoffgesetz und das Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfen.

Auch müsse geklärt werden, weshalb Vater und Sohn die Chemikalien besaßen, die auf dem Grundstück gefunden wurden.

Der Jugendliche wurde nach seiner Festnahme auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Limburg wieder auf freien Fuß gesetzt. Wie die Ermittler auf seine Spur gekommen waren, wurde zunächst nicht bekannt.