Feuer in Waldstück bei Jossgrund - Ermittlungen wegen Brandstiftung

In einem Waldstück bei Jossgrund (Main-Kinzig) haben am Dienstag am Boden liegendes Trockenlaub sowie Bäume und Totholz auf einer Fläche von mehreren hundert Quadratmetern gebrannt.

Veröffentlicht am 19.03.25 um 16:07 Uhr









In Jossgrund brannte gestern ein Waldstück. Bild © Feuerwehr Jossgrund

Die Feuerwehr konnte die Flammen zügig löschen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. An der Brandstelle wurden ausgekippte Asche und Holzkohlereste gefunden. Die Beamten ermitteln nun wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.