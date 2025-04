In Lauterbach hat es am Montag auf einer Fläche von rund drei Fußballfeldern in Lauterbach-Wallenrod (Vogelsberg) gebrannt. Insgesamt 120 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Sie bekamen Unterstützung von Landwirten und ihren Traktoren.