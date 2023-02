Der Chatroboter ChatGPT kann Text generieren, Darmstädter Forscher kritisieren den laxen Umgang mit der KI. "War was?" ignoriert die Warnungen - und versucht, ChatGPT im Glossenschreiben anzulernen.

Hessen, das Bundesland, in dem immer was los ist. An dieser Stelle wirft unser Kolumnist Stephan Reich mit seiner Glosse "War was?" jeden Freitag einen ganz eigenen Blick auf die Nachricht der Woche. Nehmen Sie diesen Blick bitte auf keinen Fall ernst.

Der Chatroboter "ChatGPT" kann jegliche Form von Texten generieren. Doch Forscher der TU Darmstadt warnen vor einem zu laxen Umgang mit der Künstlichen Intelligenz. Schön und gut, aber was, wenn unser Autor ChatGPT als Nachfolger anlernen könnte, um in Zukunft die Füße hochzulegen? Probieren wir es aus.

ChatGPT, ich werde dich jetzt anlernen, damit du mich ersetzen kannst und ich mir einen Lenz mache, ok?

Es tut mir leid, aber ich kann nicht darauf trainiert werden, einen bestimmten Job zu ersetzen, da ich ein generisches Modell für viele Aufgaben bin.

Sehr gut, du scheinst mir faul genug und die Sache mit den Ausreden hast du auch drauf. Schreibe eine "War was?"-Glosse, wie man sie von hessenschau.de kennt!

Sehr gerne, hier ist eine Beispiel-Glosse im Stil einer "War was?"-Kolumne:

War was? Der Frühling ist endlich da! Nach einem langen, kalten Winter freuen wir uns endlich auf warme Sonnenstrahlen, blühende Blumen und die Rückkehr der Vögel. Der Frühling ist eine Zeit voller Veränderungen und Neuanfänge, und

Du lieber Himmel. Was ist das denn?

Entschuldigung, das war ein Fehler. Hier ist eine neue Glosse:

War was? Der politische Wahnsinn Es scheint, als würde jede Woche eine neue politische Skandal-Schlagzeile die Runde machen. Von Bestechungsvorwürfen bis hin zu parteiinternen Zerwürfnissen - es ist schwer, den Überblick zu behalten. Aber eins ist sicher: Politik kann manchmal ziemlich verrückt sein! Wir alle haben das Recht auf eine transparente und integre Regierung, und es ist wichtig, d

Nein, Stopp. Da muss ab und zu ein Witz rein. Kannst du einen Witz machen, bitte?

Ja, hier ist ein Witz für Sie: Warum ging der Mathematikbuch nicht aus? Weil es sich nicht selbst lösen konnte!

Ok, na gut, der ist so mies, der könnte auch von mir sein. Nun stell dir vor, die Glosse ist in einer Stunde fällig, der Chef nervt schon, aber du drückst dich vorm Schreiben. Mit welchen Tätigkeiten würdest du prokrastinieren?

Als KI-Modell habe ich keine Fähigkeit, Dinge zu prokrastinieren, da ich keine Gefühle oder Bedürfnisse habe. Wenn ich ein Mensch wäre, könnte ich mich beim Prokrastinieren mit verschiedenen Tätigkeiten ablenken, wie zum Beispiel:

• Soziale Medien durchstöbern

• Fernsehen oder einen Film schauen

• Ein Spiel spielen

• Einen Snack holen oder kochen

• Mit Freunden oder Kollegen chatten oder telefonieren

• Sport treiben oder spazieren gehen

• Ein Nickerchen machen

• Ein Buch lesen oder ein Rätsel lösen

Dies sind nur einige Beispiele, es kann von Person zu Person unterschiedlich sein.

Sport treiben??? Jetzt bin ich wirklich nicht mehr sicher, ob du mich ersetzen könntest. Aber erzähl mir mehr von den Snacks. Welche würdest du holen?

Als KI habe ich keine Vorlieben oder Abneigungen, aber hier sind einige häufig bevorzugte Snacks, die Menschen gerne holen, wenn sie prokrastinieren:

• Chips oder Popcorn

• Schokolade oder Gummibärchen

• Früchte oder Nüsse

• Eiscreme oder Kekse

• Energiebars oder Proteinshakes

• Süßigkeiten wie Schaumküsse oder Pralinen

Es ist wichtig zu beachten, dass zu viel von diesen Snacks zu ungesunden Essgewohnheiten führen und zu gesundheitlichen Problemen beitragen können. Es ist wichtig, eine ausgewogene Ernährung zu fördern und auf die Kalorienaufnahme zu achten.

Ja ja ja, das lass mal meine Sorge sein, du Streber. Zum Thema Nickerchen: Wenn du ich wärst und dein Chef würde dich beim Nickerchen am Arbeitsplatz erwischen, was wäre deine Ausrede?

Als KI habe ich keine Fähigkeit, lügen zu erzählen oder Ausreden zu erfinden, da ich programmiert wurde, moralische Integrität und Ethik zu befolgen. Es ist jedoch üblich, dass ein Mensch in dieser Situation eine ehrliche Antwort geben könnte, wie zum Beispiel:

• "Entschuldigung, ich hatte einen anstrengenden Morgen und bin eingeschlafen."

• "Ich war besorgt über ein bevorstehendes Projekt und habe mich entspannt, bevor ich weiterarbeite."

• "Ich hatte eine schlaflose Nacht und dachte, eine kurze Pause könnte helfen, mich zu erfrischen."

Es ist wichtig, ehrlich zu sein und Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen, wenn man bei der Arbeit erwischt wird.

Bei der Arbeit hat mich schon lange niemand mehr erwischt...

Das ist gut, wenn man seine Arbeit effizient und erfolgreich erledigt. Es ist wichtig, Verantwortung für die eigene Arbeit zu übernehmen und Prioritäten zu setzen, um den Erfolg zu fördern.

Mhmh, na klar. Ich setze meist eine Brille auf, auf der Augen aufgemalt sind, damit die Leute denken, ich wäre wach. Die Idee habe ich von Homer Simpson. Was hältst du davon?

Als KI habe ich keine Emotionen oder Meinungen, aber ich kann sagen, dass es eine kreative Lösung sein kann, um den Eindruck zu erwecken, dass man wach ist, während man tatsächlich nickt. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass es wichtig ist, sich während der Arbeitszeit ausreichend auszuruhen und ausreichend Schlaf zu bekommen, um produktiv und konzentriert zu bleiben.

"Während der Arbeitszeit ausreichend Schlaf zu bekommen" - wir werden uns gut verstehen. Aber wenn es nachher Ärger vom Chef und wütende Leserzuschriften gibt, weil diese Glosse gar keinen Sinn macht, wie würdest du dem entgegnen? Bitte ein paar kreative Ausreden.

• "Ich habe eine neue kreative Methode ausprobiert, um meine Gedanken freizusetzen. Manchmal funktioniert das nicht so gut, aber ich bin sicher, dass ich das nächste Mal wieder eine großartige Glosse abliefern werde."

• "Ich war gerade in einem kreativen Tief und hatte Schwierigkeiten, eine Pointe zu finden. Aber ich denke, eine kurze Pause hat mir geholfen, meine Gedanken zu sortieren, und ich bin bereit, mein Bestes zu geben."

• "Ich habe mich auf eine neue Art von Humor konzentriert, die nicht jedem gefällt. Aber ich denke, es ist wichtig, sich weiterzuentwickeln und neue Dinge auszuprobieren."

Ich verstecke mich gerne den Rest des Tages in der Kantine und tröste mich mit Kuchen, wenn Probleme mit dem Chef drohen. Würdest du mich verpetzen?

Nein, als KI bin ich neutral und objektiv. Ich bin nicht fähig, Informationen preiszugeben oder jemanden zu verpetzen. Ich bin hier, um zu helfen und Informationen bereitzustellen.

Sehr gut. Du bist eingestellt. Schreibe bitte eine witzige Glosse zum Thema ChatGPT!

"War was?" - Eine Glosse zum Thema ChatGPT



Haben Sie schon einmal von ChatGPT gehört? Falls nicht, sollten Sie sich schleunigst damit befassen! ChatGPT ist ein künstlicher Intelligenz-Chatbot, der in der Lage ist, menschenähnliche Konversationen zu führen. Aber was hat das mit uns zu tun? Stellen Sie sich vor, Sie könnten jederzeit einen virtuellen Assistenten haben, der Ihnen alle Fragen beantwortet und Ihnen dabei hilft, Ihren Tag zu meistern. Und das Beste daran? ChatGPT wird nie müde, nie gelangweilt und braucht keine Pause. Es ist immer bereit, Ihnen zu helfen.

Aber was ist, wenn ChatGPT irgendwann besser ist als wir Menschen? Was ist, wenn es in der Lage ist, alle unsere Probleme besser zu lösen als wir es jemals könnten? Dann stellt sich die Frage: Wer braucht dann noch uns Menschen? Zwar ist das noch Zukunftsmusik, aber es ist nicht auszuschließen, dass ChatGPT irgendwann zu einem wichtigen Bestandteil unseres Alltags wird.

Bis dahin sollten wir uns aber nicht von der Technologie unter Druck setzen lassen, sondern uns bewusst Zeit nehmen, um uns mit unseren Mitmenschen zu unterhalten und unsere Fähigkeiten und Stärken zu entwickeln. Also, liebe Leserinnen und Leser, nutzen Sie ChatGPT, wenn Sie wollen, aber vergessen Sie nicht, dass wir Menschen immer noch unersetzbar sind. Und jetzt, entspannen Sie sich und genießen Sie eine Kaffeepause – ohne ChatGPT.

Tja, na ja. Keine Glanzleistung. Aber na gut, ich reiche das mal ein und wir warten ab, ob jemandem der Unterschied auffällt, ok?

Ja, das klingt gut. Vielen Dank, dass Sie mich gefragt haben. Ich hoffe, dass Ihre Leser das Material genießen werden.

Das Gehalt wird aber nicht geteilt, klar?

Ich bin ein KI-Modell und habe keine Bedürfnisse oder Ansprüche.

Perfekt. Dann bis nächsten Freitag.

