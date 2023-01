Ein Mann aus Baunatal verliert sein Auto und findet es per Ebay Kleinanzeigen wieder. War was? freut sich über die wunderbare Welt der Kleinanzeigen.

Hessen, das Bundesland, in dem immer was los ist. An dieser Stelle wirft unser Kolumnist Stephan Reich mit seiner Glosse "War was?" jeden Freitag einen ganz eigenen Blick auf die Nachricht der Woche. Nehmen Sie diesen Blick bitte auf keinen Fall ernst.

Als ich vor einer Weile umzog, inserierte ich ein kaputtes Regal bei Ebay Kleinanzeigen als "zu verschenken". Um ehrlich zu sein, war ich einfach zu faul, es zum Sperrmüll zu tragen, und zu meiner Überraschung kam tatsächlich ein Pärchen vorbei und holte es ab. Als ich den beiden die in einem Gefrierbeutel gesammelten Schrauben überreichte, sah mich die Frau entgeistert an und sagte: "Oh wow, das ist ja einer der guten Gefrierbeutel. Die man wiederverschließen kann. Dürfen wir den behalten?"

Äh … ja? Die beiden konnten ihr Glück kaum fassen und zogen mitsamt Regal und Beutel grinsend von dannen, während ich kurz im Internet nachsah, ob sich der finanzielle oder kulturelle Wert eines Gefrierbeutels irgendwie verändert hatte. Was nicht der Fall war. Spätestens seitdem weiß ich: Ebay Kleinanzeigen ist ein eigenartiges Biotop voller kurioser Typen. In diesem Sinne: Vorhang auf für den Baunataler, der sein Auto verlor und es via Ebay Kleinanzeigen wiederfand.

"PS: … das kann jedem mal passieren"

Die Geschichte geht so: Der Mann aus Baunatal fuhr in der Vorweihnachtszeit auf den Weihnachtsmarkt nach Kassel, stellte sein Auto irgendwo ab und fand es später am Abend, wahrscheinlich nach sämtlichen Glühweinen, die der Weihnachtsmarkt zu bieten hatte, nicht wieder. Weswegen er ein paar Tage später eine Anzeige schaltete: "Habe seit Freitag vergessen, wo mein Auto in Kassel steht. Vielleicht findet ein aufmerksamer Taxifahrer oder Bürger mein Auto. Ich bin bereit, dafür einen Finderlohn zu zahlen. PS: … das kann jedem mal passieren."

Das klingt nach der Mutter aller Weihnachtsmarktbesuche. Eine Party, so gut, dass ein Hollywood-Regisseur namens Danny Leiner anscheinend in der Zeit zurückreiste, um im Jahr 2000 einen Film darüber zu drehen, mit Ashton Kutcher in der Hauptrolle. Tatsächlich wurde der Wagen via Ebay Kleinanzeigen wiedergefunden, der Finder erhielt dafür 50 Euro Finderlohn. Der Besitzer mag allerdings leider nicht mit der Presse reden. Verständlich, wahrscheinlich hat er immer noch Kopfschmerzen.

"Kater zu verschenken. Nur für Selbstabholer"

Trotzdem natürlich schade, ich würde ihm wirklich gerne ein paar Fragen stellen. Etwa, ob er den Film mit Ashton Kutcher kennt, welche Dinge daraus er noch auf dem Weihnachtsmarkt erlebt hat und ob wir mal gemeinsam ein bis 25 Bierchen trinken gehen wollen. Interessant wäre auch zu wissen, ob er noch weitere Anzeigen geschaltet hat. "Mageninhalt verloren, irgendwo an einer Straßenecke in Weihnachtsmarktnähe" vielleicht? Oder: "Kater zu verschenken. Nur für Selbstabholer"? Vielleicht antwortete er ja auch auf eine inserierte XXL-Packung Aspirin: "Was letzte Preis?"

Ebay Kleinanzeigen, man muss es einfach lieben. Vor einer Weile sah ich irgendwo ein Best-of dort inserierten Quatsches. Jemand bot etwa "Echten Bioschnee" für Selbstabholer an, Sie wissen schon, dieser Bioschnee, oder im Volksmund auch schlicht "Schnee" genannt, der ab und an vom Himmel fällt und sich in der Auffahrt des Inserierenden gesammelt hatte, der anscheinend zu faul war, selbst zu schippen und verdammt, ich habe so eine Ahnung, was der Typ wohl macht, wenn mal eines seiner Regale kaputtgeht.

Drei Trinkpäckchen für 200 Euro

Oder jene Anzeige, in der jemand drei Capri-Sonnen für 200 Euro anbot. 200 Euro, weil die Trinkpäckchen noch mit den mittlerweile verbotenen Plastikstrohhalmen versehen waren. Echte Sammlerstücke also. Es gibt quasi nichts, was es auf Ebay Kleinanzeigen nicht gibt. Und damit sind sie ein schönes Abbild unserer Gesellschaft. Die freilich auch vergessliche wie pragmatische Weihnachtsmarktbesucher umfasst.

Nach der Sache mit dem Regal und dem Gefrierbeutel dachte ich damals übrigens, man könne jeden Quatsch bei Ebay Kleinanzeigen als "zu verschenken" einstellen, jemand würde schon kommen und es abholen. Weshalb ich eine Kiste kleingerissener Pappe inserierte, die wir vom Umzug noch zuhause hatten und nicht entsorgen konnten, weil die Tonne voll war. "Super geeignet für was weiß ich was" schrieb ich damals dazu.

Vielleicht ja der Mann aus Baunatal

Es hat sich zu meiner Enttäuschung leider nie jemand gemeldet und ich entsorgte die Pappe dann wie jeder normale Mensch. Eine Person jedoch hatte die Anzeige als Favorit markiert und bis heute treibt mich um, wer das war und warum. Vielleicht ja der Mann aus Baunatal. Und vielleicht hätte er sie abgeholt, wenn ich einen gratis Gefrierbeutel dazu angeboten hätte, einen von den guten. Und ganz vielleicht wäre er mit seinem Auto gekommen, um den Krempel abzuholen. Und vielleicht hätte er sich sogar daran erinnert, wo er geparkt hat.