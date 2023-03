Eine Frankfurterin hat den Pi-Wettbewerb gewonnen und hält nun den deutschen Rekord für die meisten aufgesagten Pi-Nachkommastellen. Unser Kolumnist gratuliert herzlich.

Videobeitrag Video Frankfurterin zählt über 15.500 Nachkommastellen von Pi auf Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Hessen, das Bundesland, in dem immer was los ist. An dieser Stelle wirft unser Kolumnist Stephan Reich mit seiner Glosse "War was?" jeden Freitag einen ganz eigenen Blick auf die Nachricht der Woche. Nehmen Sie diesen Blick bitte auf keinen Fall ernst.

Wird im Matheunterricht eigentlich noch mit Schlüsselbunden geworfen? Nein? Nun, meine Matheunterricht-Zeit ist jetzt auch schon 20 Jahre her, aber unser damaliger Lehrer Herr Döring pflegte durchaus ab und zu seinen faustgroßen Schlüsselbund durch den Klassenraum zu pfeffern, wann immer jemand den Unterricht störte oder nicht zuhörte.

Manchmal schlug er auch laut mit dem Lineal aufs Pult oder warf donnernd einen Schwamm gegen die Tafel. Wenn ich so darüber nachdenke, war mein Matheunterricht eine ziemlich angstbehaftete Angelegenheit.

Zu seiner Verteidigung: Ich bin mir relativ sicher, dass er absichtlich vorbeiwarf. Er hat nie jemanden getroffen. Also bis auf den Typen, dem seither ein Auge fehlt. Kleiner Scherz. Aber Herr Döring war auch ansonsten ein fairer und guter Lehrer, und das sage ich nicht nur, weil er mir in der neunten Klasse zur Verwunderung aller (mir eingeschlossen) zur Versetzung verhalf. Danke noch einmal dafür.

Sein fliegender Schlüsselbund hat aber sicherlich nicht dazu beigetragen, dass ich ein besonders inniges Verhältnis zur Mathematik entwickelt hätte.

15.637 Nachkommastellen auswendig

Ich weiß es nicht sicher, aber im Matheunterricht von Susanne Hippauf flogen sicherlich keine Schlüsselbunde. Hippauf ist Polizistin aus Frankfurt und hat gerade den Pi-Wettbewerb im ostfriesischen Emden gewonnen. Die Zahl Pi, für alle die, die früher im Matheunterricht ebenso wenig aufgepasst haben wie ich, es aber nicht noch einmal zufällig für eine Glosse recherchieren mussten, beschreibt das Verhältnis des Umfangs zum Durchmesser eines Kreises.

Für Normalsterbliche ist das 3,14, für alle anderen hat Pi unendlich viele Stellen hinter dem Komma. Derer 15.637 hat Hippauf nun in Emden auswendig aufgesagt, was neuer deutscher Rekord ist. Glückwunsch dazu.

Hippauf hat die Zahlenfolge übrigens erst aufgeschrieben, es dann wegen eines Zahlendrehers aber noch einmal mündlich versucht - und es in zwei Stunden und 42 Minuten fehlerfrei hinbekommen. Was für eine Leistung. Bei so viel Engagement wäre Herrn Döring sicher vor Freude der Schlüsselbund aus der Hand gefallen.

Geometrische Flüsse auf glatten Mannigfaltigkeiten

Mein 14-jähriges Ich würde entschieden protestieren, aber ich fühle eine Art Phantomschmerz, wann immer es um Mathematik geht. Es ist, als würde ich eine Sprache nicht sprechen können, von der ich vage ahne, dass sich in ihr die Dinge besonders schön ausdrücken lassen. Mathematik ist die Sprache des Universums, heißt es ja, und möglicherweise ist da etwas dran.

Parallelen, die sich in der Unendlichkeit doch noch treffen. Geometrische Flüsse auf glatten Mannigfaltigkeiten, was auch immer das bedeutet. Eine Zahl, die so viele Nachkommastellen hat, dass es Wettbewerbe gibt, sie aufzusagen. Und die man ja nie wird komplett aufsagen können, nie wird man in letzter Konsequenz tatsächlich das exakte Verhältnis des Umfangs zum Durchmesser eines Kreises beschreiben können, weil immer noch eine Zahl kommt. Das ist doch alles in sich schon so absurd, dass es wunderschön ist.

Hippauf übrigens erinnerte diese immense Summe von Nummern, indem sie sie mit Orten und Personen verknüpft und dann in Gedanken festgelegte Routen abläuft. Das scheint mir fast noch komplizierter als das schlichte Memorieren einer Zahlenabfolge.

Aber was weiß ich schon, ich erinnere mich gerade so, was ich zum Frühstück hatte. Es sind übrigens 100 Billionen Nachkommastellen von Pi bekannt. Ohne Hippaufs Leistung schmälern zu wollen, aber da ist also noch Luft nach oben.

Sie hat sich gerade mal an sechs Milliardstel aller bekannter Zahlen erinnert, also so Pi mal Daumen. Sagt zumindest mein Taschenrechner, aber ich bin mir nicht sicher, ob meine Eingaben überhaupt richtig waren. Ich hab' es ja nicht so mit Mathe.