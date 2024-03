Hessens Jäger warnen vor einer rapide steigenden Gefahr von Wildunfällen nach der Umstellung auf die Sommerzeit in der Nacht zum Ostersonntag.

Nach der Zeitumstellung verschiebe sich die Morgendämmerung in die Hauptverkehrszeit, teilte der Landesjagdverband (LJV) Hessen in Bad Nauheim (Wetterau) am Dienstag mit.