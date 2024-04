Wasserspiele im Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel starten am 1. Mai

Der Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel lockt ab 1. Mai wieder mit den historischen Wasserspielen.

Besucher haben dann mittwochs, sonntags und an hessischen Feiertagen bis zum Herbst wieder die Möglichkeit, die Wasserspiele zu erleben, so Hessen Kassel Heritage am Freitag. Beginn ist jeweils um 14.30 Uhr an den Kaskaden unterhalb des Herkules.