Sieben Ausflugsziele in Hessen, die nichts kosten und trotzdem begeistern

Nicht jeder Ausflug muss teuer sein. Hier sind sieben Ausflugsziele in Hessen, bei denen ein Besuch - Achtung, Wortspiel! - dennoch nicht umsonst ist.

Veröffentlicht am 15.06.25 um 10:54 Uhr

Canyon-Feeling in Mühlheim

Bild © IMAGO / Norbert Neetz

Es muss nicht immer viel kosten, wenn man in Hessen etwas unternehmen möchte. Oft reicht ein schöner Ort zum Erkunden oder mit guter Aussicht - wie etwa der bekannte Lohrberg in Frankfurt.

Hier sind sieben Ausflugstipps, die den Geldbeutel schonen und trotzdem einen schönen Tagesausflug in Hessen garantieren.

1. Mühlheimer Klippen und die Seen bei Dietesheim

Der Grand Canyon des Rhein-Main-Gebiets liegt nicht weit weg von Offenbach. Etwas südlich der Main-Staufstufe Mühlheim liegen gleich mehrere Seen, die zusammen ein wunderschönes Naturschutzgebiet bilden.

Bis 1982 wurde hier Basalt abgebaut - deshalb sehen die Felsformationen so besonders aus, fast wie im Grand Canyon (aber zugegeben: mit 61 Hektar ein bisschen kleiner). Um das Areal naturnah zu gestalten, hat die Stadt hier über 120.000 Bäume und hunderte Sträucher gepflanzt.

Bild © IMAGO / Norbert Neetz

Wer mit dem Fahrrad - etwa aus Frankfurt - kommt, kann eine schöne Strecke bis dorthin fahren, sich die Felsen, Seen und Tiere anschauen - und kurz vergessen, dass man sich eigentlich im dichtbesiedeltsten Gebiet Hessens befindet.

Den Rückweg könnte bei Erschöpfung die S-Bahn übernehmen. Wer mit dem Auto kommt, für den könnte dieser Rundwanderweg interessant sein.

2. Auf anderem Weg durch den Taunus auf den Großen Feldberg

Dieser Tipp stammt von hessenschau.de-Leserin Ulrike, die den bekannten Feldberg gerne auf einem weniger bekannten Fußweg erklimmt. Ein sehr schöner Fußweg hinauf startet demnach am "Roten Kreuz" kurz vor Niederreifenberg.

Vom Wanderparkplatz erst ein Stück eben auf einem breiten Weg Richtung Niederreifenberg (Hochtaunus). Wer am kleinen Limeskastell rechts abbiegt, den Informationstafeln folgt, durchs Kastell am oberen Ende bergauf in den Wald auf einem schmalen Pfad läuft, entdeckt ihr zufolge den Feldberg nochmal ganz anders als über die bekannten Routen.

Der Große Feldberg im Taunus Bild © picture-alliance/dpa

Eine Erfrischung an der Weilquelle sei auch möglich - dann gehe es immer weiter bergauf bis zum Großen Feldberg. Hier finden Sie eine ähnliche Route auf dem Kartendienst Komoot , inklusive einer Umrundung des Kleinen Feldbergs.

3. Kaskadenschlucht in der Rhön

Die Rhön selbst ist bekannt für ihre einzigartige Landschaft, ihr Biosphärenreservat - und eine Vielzahl an Wanderwegen. Die Kaskadenschlucht ist besonders schön: Man durchwandert sie auf rund eineinhalb Kilometern vom Parkplatz am Ortsrand von Gersfeld-Sandberg (Fulda) aus. Der Wanderweg führt durch einen dichten Buchenwald immer entlang des Feldbachs. Die Wände der Kaskadenschlucht sind teilweise stark zerklüftet. Weil der Weg über viele kleine Brücken und Treppen führt, ist festes Schuhwerk empfohlen.

Am Ende der Schlucht erreichen Wanderer den Feldbachhof, den laut Rhön-Travel höchstgelegenen bewirtschafteten Hof Hessens. Geht man am Ende der Schlucht rechts weiter den Berg hinauf, kommt man auf kleinen Wanderwegen zum Roten Moor, einem der "Lost Places" von Hessen.

4. Leyenbach Wasserfall bei Odersberg

Die Niagarafälle sind größer, aber der Nenderother Wasserfall am Leyenbach bei Greifenstein-Odersberg (Lahn-Dill) ist für hessische Verhältnisse schon recht hoch: Über zehn Meter fällt das Wasser insgesamt nach unten, vier Meter davon sogar im freien Fall. Damit ist er laut Geopark Westerwald-Lahn-Taunus der höchste Wasserfall auf der Westerwälder Basalthochfläche.

Der Wasserfall lässt sich auch über die sogenannte Greifenstein-Schleife erwandern. Der Tipp vom Geopark: Am besten nach starken Regenfällen besuchen, dann ist richtig viel Wasser drin - für ein "romantisches Wasserspiel". Und im Winter, wenn es friert, wird der ganze Wasserfall zur Eis-Skulptur - ein richtig cooles Ausflugsziel.

5. Skulpturenpark in Greifenstein

Apropos Skulpturen: Die gibt es nicht nur aus Eis im Winter, sondern auch aus allen anderen Materialien in Greifenstein (Lahn-Dill) - ganz in der Nähe des Leyenbach-Wasserfalls. Hier hat Künstler Siegfried Fietz auf seinem Gelände einen Skulpturenpark geschaffen.

Aus einem großen Stamm hat Künstler Siegfried Fietz einen Wal gestaltet. Bild © Florian Fietz

Ein Wal, ein Herz, eine Giraffe, Wegweiser, ein Mammut - teils aus Holz, teils aus Stein gestaltet Fietz seinen Park und macht ihn für jeden öffentlich zugänglich , der rücksichtsvoll mit dem Gelände und den Exponaten umgeht. Eintritt frei - auf Anfrage gibt der Künstler auch Führungen durch sein Werk.

6. Surfen am Treburer Steindamm

Eigentlich ist "die Welle", wie sie von Wassersportlern genannt wird, ein Geheimtipp für alle Wildwasser-Kayaker, die hier trainieren - aber sie eignet sich auch prima zum Surfen.

Der Steindamm und die Welle aus der Vogelperspektive - rechts befindet sich der Rhein. Bild © privat

Der Rhein fließt an dieser Stelle bei Trebur (Groß-Gerau) in einen strömungsarmen Altarm und lässt eine kleine, aber stetige Welle entstehen. Wer ein kleines Surfboard hat und gegen frische Wassertemperaturen abgehärtet ist, der kann bei diesem Ausflugsziel richtig viel Spaß haben - und weil alles natürlich ist, kein Motor die Welle erzeugt oder Schwimmbad die Welle betreibt, muss auch kein Eintritt gezahlt werden.

Ein Kanufahrer nutzt die Welle am Steindamm für einen Salto. Bild © Initiative Rhein-Main-Welle

7. Urwald-Expedition im Reinhardswald

In der Nähe vom Tierpark Sababurg liegt ein unscheinbarer Parkplatz im Wald. Von hier aus lässt sich ein ganz besonderer Wald erkunden. Bei Hofgeismar im Kreis Kassel wächst - noch immer - der Urwald Sababurg .

Knorrige uralte Bäume säumen den Weg vom Urwald Sababurg. Bild © picture-alliance/dpa

Seit 1907 unter Naturschutz, ist es laut dem Naturpark Reinhardswald das älteste Schutzgebiet Hessens. Ursprünglich ist er ein durch Menschenhand geschaffener Wald, in dem viele alte Hute-Eichen stehen. Manche dieser verwachsenen Bäume sollen bis zu 1.000 Jahre alt sein.

Besonders ist: Hier wird Totholz liegen gelassen. Dadurch soll es ein einzigartiges Biotop für Pilze, Insekten und andere Krabbeltierchen sein. Eine Rundwanderung im Wald ist - mit dem richtigen Schuhwerk - überhaupt kein Problem für jung und alt.