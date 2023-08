Wolken und Sonne wechseln sich in der letzten Ferienwoche ab.

Wolken und Sonne wechseln sich in der letzten Ferienwoche ab. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

So richtig Sommerstimmung dürfte in der letzten Ferienwoche bei wechselhaftem und teils kühlem Wetter nicht aufkommen. Es winkt allerdings ein versöhnliches Ende.

Noch eine Woche bleibt den hessischen Schülerinnen und Schülern, um dem Müßiggang zu frönen, bevor dann Anfang September die Schule wieder beginnt. Allerdings lädt das Wetter nicht gerade dazu ein, die letzten Tage der Sommerferien mit Freunden im Freibad zu verbringen. "Erst wenn die Ferien zu Ende gehen, wird das Wetter wieder besser", sagt hr-Wetterexperte Michael Köckritz.

Bis dahin bleibt es wechselhaft, immer wieder ziehen Regenschauer übers Land. Auch die Temperaturen erreichen wenig sommerliche Werte.

Überwiegend trockener Wochenstart

Der Montag startet fast überall mit Nebel, im Laufe des Tages wechseln sich Wolken und Sonne bei Höchstwerten von 17 bis 22 Grad ab. Immerhin bleibt es überwiegend trocken, sodass nichts gegen Sport und Spiel im Freien spricht.

Am Dienstag wird es ungemütlicher, so Köckritz: "Dann kommen die Regenwolken, die aktuell über Süddeutschland ziehen, nach Hessen." Das heißt: Neben dichten Wolken und kühleren Temperaturen um die 14 bis 20 Grad ist mit Regen zu rechnen. Am höchsten ist die Regenwahrscheinlichkeit dabei im Osten des Landes.

Erst ab Mittwoch wird es wieder etwas freundlicher mit mehr Sonne und weniger Wolken, aber auch dann kann es hin und wieder regnen. Immerhin klettern die Temperaturen auf bis zu 23 Grad. Ähnlich sieht es laut Köckritz am Donnerstag aus.

Sommerliches Wochenende zum Ferienausklang

Am Freitag, dem letzten offiziellen Ferientag, könnte noch einmal so etwas wie Sommerferienstimmung aufkommen. "Es geht Richtung 25 Grad und es bleibt wahrscheinlich trocken", prophezeit Köckritz. Am Wochenende wird es wohl noch wärmer, auch wenn der Wetterexperte nicht damit rechnet, dass die 30-Grad-Marke noch einmal geknackt wird.

Also, liebe Schülerinnen und Schüler, am besten erledigt ihr das Stiftespitzen, Bücher einbinden und Ranzen packen in der ersten Wochenhälfte, dann bleiben hinten raus noch ein paar echte Sommerferientage zum Genießen.

