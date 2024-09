Weilburger sollen auf Gänse achten

Ein unbekannter Autofahrer hat am Sonntag in der Bahnhofstraße in Weilburg eine Gans überfahren und dies nicht gemeldet.

Laut Polizei passiert dies dort häufiger, da rund 25 Gänse am nahegelegenen Lahnufer leben und mehrmals täglich "im Verbund" die Straße überqueren. Die Polizei rief Autofahrer auf, Rücksicht auf die Tiere zu nehmen. Inzwischen sei zudem ein Gnadenhof beauftragt worden, die Tiere möglichst bald einzufangen und zu übernehmen.