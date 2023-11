Eine Woche lang war Medusa ausgeflogen, jetzt ist der Weißkopfseeadler wieder in Hofgeismar zurück. Falkner Rainer Cremer fing den Greifvogel in einem Feld ein.

Der Ausflug dauerte etwa eine Woche: Am Donnerstag wurde das aus dem Tierpark Sababurg ausgebüxte Weißkopfseeadler-Weibchen Medusa in einem Feld nahe Wesertal-Heisebeck eingefangen. Den entscheidenden Hinweis habe ein Bekannter gegeben, sagte Falkner Rainer Cremer, der die Menschen im Umkreis dazu aufgerufen hatte, Ausschau nach Medusa zu halten.

Das Dorf im Kreis Kassel ist mit dem Auto rund 30 Kilometer vom Tierpark Sababurg in Hofgeismar entfernt. Der Adler freilich wird sich nicht an die offiziellen Verkehrswege gehalten haben. Luftlinie sind es nur 10 Kilometer. Offen bleibt, was Medusa in den Tagen seit ihrem Verschwinden erlebt hat. Verletzt worden sei sie jedenfalls nicht, sagte Falkner Cremer dem hr: "Ihr geht's gut."

Versorgen konnte sie sich ihm zufolge in der ungewohnten Freiheit ohnehin selbst. Greifvögel seien Allesfresser und Weißkopfseeadler in ihrer Nahrungssuche sehr flexibel. "Die fressen auch mal tote Tiere, die am Straßenrand rumliegen. Theoretisch können sie auch selbst jagen. Dieser Instinkt ist schon da, wenn sie ernsthaft Hunger bekommen nach ein, zwei Wochen."

Seeadler Medusa sitzt wieder in ihrem Häuschen im Tierpark. Bild © Christian von Scheve (hr)

Bei Flugschau abgedriftet

Verschwunden war das Tier bei einer gewöhnlichen Flugschau, wie Cremer dem hr am Mittwoch sagte. Medusa sei sehr hoch emporgestiegen und dann einfach nicht mehr zurückgekehrt. "Es war ein bisschen windig, und dann kann der Adler in alle Richtungen abdriften."

Für Zeugen, die sich unsicher sind: So sieht Medusa in voller Pracht aus. Bild © Tierpark Sababurg

Üblicherweise seien die Tiere nach solchen Expeditionen nach etwa 15 bis 30 Minuten wieder zurück. Nur diesmal nicht. Der Falkner hatte nicht damit gerechnet, dass der Weißkopfseeadler von selbst in den Tierpark zurückkehrt: "Die Greifvögel sind nicht so gepolt wie Brieftauben, die ihren Heimatschlag wieder ansteuern." Stattdessen funktioniere dies eher zufällig. Oder eben gar nicht.

Auch "Baby" verschwand nach Flugschau

Beim Tierpark Sababurg ist es nicht das erste Mal, dass einer der Adler bei einem ungenehmigten Ausflug verschwindet. Im Jahr 2018 war der 28 Jahre alte Artengenosse namens Baby ebenfalls nach einer Flugshow verschwunden. Rund zweieinhalb Kilometer entfernt entdeckte ein langjähriger Tierparkbesucher den Adler laut HNA und informierte Falkner Cremer, der Baby damals ebenfalls problemlos wieder einsammeln konnte.