Welpe in Mülltonne entdeckt - Ermittlungen in Stadtallendorf

In einer Mülltonne in Stadtallendorf (Marburg-Biedenkopf) ist am Donnerstag ein Hundewelpe gefunden worden.

Veröffentlicht am 02.06.25 um 18:35 Uhr







Das wohl neugeborene Tier habe sich in einer Plastiktüte befunden, so die Polizei am Montag. Eine Frau hörte ein Fiepen und brachte es zur Polizei. Diese ermittelt wegen Tierschutz-Verstoß.