Bei Rüdesheim (Rheingau-Taunus) ist am Montag eine Weltkriegsbombe gefunden worden.

Wie die Feuerwehr mitteilte, sollte der 125 Kilogramm schwere Sprengkörper am Abend entschärft werden. Das misslang nach hr-Informationen aber. Nun soll der Blindgänger am Dienstag kontrolliert gesprengt werden. Details dazu sollten am Morgen folgen.

Am späten Montagnachmittag waren Wald- und Feldwege in der Nähe des Niederwalddenkmals in einem Radius von 500 Metern gesperrt worden. Die B42 konnte nach Polizeiangaben allerdings offen bleiben.