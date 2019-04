Mit einen lauten Knall und einer riesigen Wasserfontäne ist die Entschärfung der Weltkriegsbombe im Frankfurter Main spektakulär über die Bühne gegangen, wie in unserem Video deutlich zu hören und sehen ist.

Die Entschärfung einer Weltkriegsbombe im Frankfurter Main ist am Sonntag erfolgreich verlaufen. Mit einer Sprengladung hatte der Kampfmittelräumdienst den Zünder unter Wasser abgesprengen wollen, dabei ist jedoch die ganze Bombe detoniert. Das hatte der Kampfmittelräumdienst nach eigenen Angaben aber einkalkuliert. Die Bombe hatte noch 120 Kilo Sprengstoff in ihrem Inneren.

Die zahlreichen Schaulustigen am Mainufer bekamen durch diesen Umstand allerdings ein Spektakel geboten: Die Detonation verursachte einen lauten Knall und eine über 30 Meter hohe Wasserfontäne.

Für die Sprengung wurde die 250-Kilo-Bombe zunächst von ihrem Fundort nahe der Alten Brücke in tieferes Wasser gezogen. Anschließend führte der Kampfmittelräumdienst mehrere kleine Sprengungen durch, um die Fische zu vertreiben. Gegen 11.30 Uhr zündete er dann die große Sprengladung.

Aktuell überprüfen Taucher noch einmal die Bombe. Ist alles nach Plan verlaufen, dürfen die Bewohner anschließend wieder zurück in ihre Häuser. Damit wäre die Entschärfung vor den zunächst anvisierten 14 Uhr beendet.

Kampfmittel-Taucher im Einsatz Bild © picture-alliance/dpa

Evakuierung reibungslos verlaufen

Die Evakuierung der Sperrzone am Sonntagmorgen war ziemlich reibungslos verlaufen, wie ein Polizeisprecher dem hr bestätigte. Nur "hier und da" hätten Beamte noch Menschen aus den Häusern holen müssen. Die Bewohner in der roten Sperrzone waren aufgerufen, ihre Häuser zu räumen. Bewohner in der gelb markierten Schutzzone durften sich nicht im Freien aufhalten und mussten Fenster und Türen geschlossen halten. Betroffen waren rund 600 Menschen.

Die US-amerikanische Weltkriegsbombe war am vergangenen Dienstag bei einer Tauchübung an der Alten Brücke entdeckt worden. Nach dem Fund der Bombe wurde der Schiffsverkehr am Dienstag kurzzeitig gesperrt, damit Taucher der Wasserschutzpolizei und des Kampfmittelräumdienstes die Bombe untersuchen konnten.

Sendung: hr-iNFO, 14.04.2019, 11 Uhr