Weltkriegsbombe in Hanau gefunden - Entschärfung noch Freitagabend

Bei Sondierungen für eine Baustelle in einem Industriegebiet in Hanau-Wolfgang ist am Freitag eine 50-Kilo-Weltkriegsbombe gefunden worden.

Der Kampfmittelräumdienst sicherte das Gelände. Die Bombe amerikanischer Bauart soll noch am Freitagabend entschärft werden. Der Evakuierungsradius wurde auf 500 Meter um die Fundstelle festgelegt, Wohnhäuser sind nicht betroffen, wie die Stadt mitteilte. Die Aschaffenburger Straße zwischen Rodenbacher Chaussee und Neuwirtshäuser Straße ist gesperrt. Empfohlen wird eine Umfahrung über die Auheimer Straße.