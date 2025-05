Weltkriegsbombe in Kassel entschärft

Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Kassel hat der Kampfmittelräumdienst die Bombe am Donnerstagmittag erfolgreich entschärft. Der Sicherheitsbereich ist wieder freigegeben.

Am Morgen haben die Einsatzkräfte alle Zufahrten in den Sicherheitsbereich gesperrt - hier an der Breitscheidstraße/Ecke Aschrottstraße.

Am Morgen haben die Einsatzkräfte alle Zufahrten in den Sicherheitsbereich gesperrt - hier an der Breitscheidstraße/Ecke Aschrottstraße. Bild © Stefanie Küster (hr)

Die Bombenentschärfung im Kasseler Stadtteil Rothenditmold ist beendet. Die evakuierten Menschen können zurück in ihre Wohnungen. Nach einigen Verzögerungen im Rahmen der Evakuierungsmaßnahmen hat der Kampfmittelräumdienst die Bombe um 13.25 Uhr erfolgreich entschärft. Das teilte die Stadt Kassel in einer Pressemitteilung mit.

Zunächst war man von einer komplizierten Entschärfung ausgegangen, wie Einsatzleiter Thomas Schmidt am Morgen erklärte. Bei der gefundenen Weltkriegsbombe handele sich um eine amerikanische Fliegerbombe mit zwei Zündern, die zudem beschädigt sei.

Drohnenbilder zeigen den Sicherheitsbereich von oben. Das DRK überprüft so, ob alle Menschen den Bereich verlassen haben. Bild © Deutsches Rotes Kreuz (DRK)

Explosion als "Worst-Case-Szenario"

Für die Entschärfung habe der Sprengmeister verschiedene Verfahren zur Auswahl. Eine mögliche Explosion sei dabei das "Worst-Case-Szenario", so Schmidt. Die Bombe läge in einem Schotterbett, dadurch könnten bei einer Explosion Steine weggeschleudert werden.

Bereits bei der Lagebesprechung am Tag zuvor sei von einer möglichen "schwierigen Entschärfung" die Rede gewesen, sagte Wolfgang Weber, Leiter der Unterkunft im Kongress Palais Stadthalle. Der Kampfmittelräumdienst sei darüber "not amused" gewesen und habe angekündigt, mindestens zwei Stunden für die Entschärfung zu brauchen, so Weber.

Bildergalerie Überprüfung per Drohne: Bombenentschärfung in Kassel Bild 1/11 Bombenentschärfung im Kasseler Stadtteil Rothenditmold nach dem Fund eines 50 Kilo schweren Sprengkörpers aus dem Zweiten Weltkrieg: Am Morgen klingelten Einsatzkräfte die Menschen aus ihren Wohnungen. Bild © Silvia Ritter (hr) | zur Galerieansicht Bild 2/11 Einsatzkräfte hinter dem Kongress Palais Stadthalle. Hier ist eine Notunterkunft eingerichtet. Bild © Stefanie Küster (hr) | zur Galerieansicht Bild 3/11 Wer nicht bei Verwandten oder Freunden unterkommt, kann hier auf die erfolgreiche Evakuierung warten. Bild © Nicolas Frühling (hr) | zur Galerieansicht Bild 4/11 Einsatzkräfte mit Lautsprecherdurchsagen informierten die Anwohner. Bild © Stefanie Küster (hr) | zur Galerieansicht Bild 5/11 Die Zufahrten in den Sicherheitsbereich wurden bereits seit 7 Uhr abgesperrt. Hier an der Breitscheidstraße/Ecke Aschrottstraße. Bild © Stefanie Küster (hr) | zur Galerieansicht Bild 6/11 Einsatzkräfte an der Stadthalle. Bild © Silvia Ritter (hr) | zur Galerieansicht Bild 7/11 Ein Hinweis an der Tür weist die Menschen in den Blauen Saal. Bild © Silvia Ritter (hr) | zur Galerieansicht Bild 8/11 Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat Verpflegung vorbereitet. Bild © Silvia Ritter (hr) | zur Galerieansicht Bild 9/11 Drohnenbilder zeigen den Sicherheitsbereich von oben. Das DRK überprüft so, ob alle Menschen den Bereich verlassen haben. Bild © Deutsches Rotes Kreuz (DRK) | zur Galerieansicht Bild 10/11 Anzeigetafel im Bahnhof Wilhelmshöhe: Die Deutsche Bahn kündigte im Vorfeld an, dass der ICE-Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe am Donnerstag ab 9 Uhr nicht mehr angefahren werde. Einzelne Verbindungen fallen demnach ganz aus. Bild © Silvia Ritter (hr) | zur Galerieansicht Bild 11/11 Einsatzkräfte besprechen sich hinter der Stadthalle in Kassel. Um 13:25 hat der Kampfmittelräumdienst die Bombe entschärft. Bild © Silvia Ritter (hr) | zur Galerieansicht Ende der Bildergalerie

13 Uhr angepeilt

Seit 7 Uhr evakuierten die Einsatzkräfte den Sperrbereich. Ursprünglich sollte das um 10 Uhr abgeschlossen sein, laut einem Sprecher der Stadt verzögerte sich die Maßnahme. Das Ende der Bomben-Entschärfung war eigentlich für 13 Uhr angepeilt gewesen.

In einem Sicherheitsradius von 500 Metern rund um die Fundstelle am Gleisdreieck an der Angersbachstraße mussten alle Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Laut Stadt sind rund 2.800 Personen betroffen. Polizei und Feuerwehr sind mit zahlreichen Kräften im Einsatz, auch Lautsprecherdurchsagen gab es.

Die 50-Kilo-Weltkriegsbombe war am Mittwoch bei der gezielten Auswertung von Luftbildern gefunden worden.

Aufenthaltsraum und Verpflegung in der Stadthalle

Für alle, die nicht bei Freunden oder Bekannten unterkommen konnten, stellte die Stadt Aufenthaltsräume im Kongress Palais Stadthalle zur Verfügung. Dort wird auch Verpflegung angeboten. Menschen, die aufgrund von Beeinträchtigungen ihre Wohnungen nicht selbstständig verlassen können, haben Hilfe bekommen.

Weber sprach zunächst von etwa zehn Transporten von Menschen, die nicht selbständig Haus oder Wohnung verlassen konnten. Auch Busse waren im Einsatz. Auch diese Menschen wurden zum Kongress Palais Stadthalle gebracht.

Nah- und Fernverkehr betroffen

Rund um den Bereich der Schutzzone kann es zu Einschränkungen im öffentlichen Nah- und Fernverkehr kommen. Die Deutsche Bahn kündigte im Vorfeld an, dass der ICE-Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe am Donnerstag ab 9 Uhr nicht mehr angefahren werden könne. Einzelne Verbindungen fallen demnach ganz aus.

Von den Ausfällen betroffen sind laut der Bahn die ICE-Sprinter, die ohne Halt zwischen Berlin und Frankfurt fahren, sowie die ICE-Züge zwischen Berlin und Frankfurt Flughafen mit Halt in Braunschweig und Frankfurt Süd.

ICE-Züge zwischen Berlin und Basel, zwischen Kiel und Stuttgart und zwischen Kiel und München sollen umgeleitet werden. Auf diesen Verbindungen sei deshalb mit einer Verspätung von 30 Minuten zu rechnen, so die Bahn.

Die umgeleiteten Züge sollen zusätzlich in Fulda oder Bad Hersfeld halten, sodass Kassel über Nahverkehrslinien erreichbar bleibt.

In Kassel wurde unweit der Angersbachstraße eine Weltkriegsbombe gefunden. Bild © Marcel Ruge (hr)

Bombenfund in der Nähe im November

Erst im November letzten Jahres war im Stadtteil Rothenditmold eine ähnlich schwere Weltkriegsbombe gefunden worden. Damals mussten etwa 2.600 Menschen im Umkreis von 500 Metern ihre Häuser verlassen. Auch dieser Fund hatte Auswirkungen auf den Nah- und Fernverkehr.