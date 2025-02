Weniger Raser in Frankfurt

Bei Geschwindigkeitsverstößen von Autofahrern in Frankfurt ist im vergangenen Jahr die niedrigste Übertretungsquote seit 20 Jahren festgestellt worden.

1.848.259 Fahrzeuge wurden gemessen, von denen im stadtweiten Mittel 7,5 Prozent zu schnell unterwegs waren, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. 2005 waren nur 530.740 Fahrzeuge gemessen geworden, von denen 17,5 Prozent zu schnell waren. Dezernent Siefert (Grüne) sprach von nachhaltigem Erfolg intensivierter Bemühungen der Verkehrspolizei. Mit fünf Messfahrzeugen sei diese in jeder Woche an bis zu 100 Stellen in Wohngebieten.