Wer an den Feiertagen frei hat, freut sich auf das lange Pfingstwochenende. Ausflugspläne sollten wetterfest sein - es wird ungemütlich. Erst in der neuen Woche lugt der Sommer um die Ecke.

"Für alle, die Radtouren oder eine Feier draußen geplant haben, wird es schwierig", warnt hr-Meteorologe Tim Staeger. Denn ausgerechnet im Endspurt zum Pfingstwochenende hat es sich in Hessen eingeregnet. Besserung ist zwar in Sicht, aber erst am zweiten Feiertag.

Gewittrig startet Hessen ins Wochenende mit vielen Schauern und bei windigen 22 Grad - maximal. "Es ist ein Tief von Westen unterwegs, das am Samstag für einen ziemlich durchwachsenen Tag sorgen wird", so Staeger. Der Pfingstsonntag wird voraussichtlich auch ungemütlich, die Temperaturen rutschen auf nasse 14 bis 19 Grad.

Meteorologe: "Es trifft ganz Hessen"

Schwere Unwetter wie zuletzt in Bayern und Baden-Württemberg seien zwar nicht zu erwarten. Auch kein Dauerregen, "aber immer wieder ein Wechselspiel", sagt Staeger. Trocken dürfte es kaum irgendwo bleiben: "Es trifft ganz Hessen."

Wandern oder Freibadbesuche fallen außer für ganz Hartgesottene als Pfingstaktivitäten somit aus. Wer auf Nummer sicher gehen will, setzt auf Museum, Theater, Kino oder Freiluftausflüge, bei denen sich schnell ein trockener Unterschlupf finden lässt - zu einer von Hessens Burgen vielleicht? Unterwegs lohnt ein Blick auf das Regenradar des hr.

Hessen hat nach einem rekordmäßig trockenen Frühjahr den Regen einerseits nötig. Auch wenn das nasse Pfingstwochenende manche Ausflugspläne durchkreuzen könnte, sei es dennoch "eine gute Sache", sagt der hr-Meteorologe.

Hälfte des üblichen Juni-Regens erreicht

Nach einem insgesamt viel zu trockenen Frühjahr habe Hessen nun "schon über die Hälfte des üblichen Juni-Regens erreicht". Das sei wichtig gewesen, sagt Staeger, "auch für die Feldfrüchte". Andererseits dürfte vielen Menschen Sonnenschein doch lieber sein.

Dahingehend ist Besserung in der neuen Woche in Sicht. "Am Pfingstmontag bleibt es weitgehend trocken", sagt Staeger. In der Wochenmitte steigen dann auch die Temperaturen wieder und bringen einen Hauch von Sommer nach Hessen. Am darauffolgenden Wochenende winken Höchstwerte von bis zu 26 Grad.