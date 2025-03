Nach Temperaturen von knapp 20 Grad in der vergangenen Woche wird es jetzt in Hessen noch einmal richtig ungemütlich. Regen, Schnee und glatte Straßen machen Autofahrern und Hobbygärtnern zu schaffen. Doch dieses Wintermezzo ist nicht von langer Dauer.

Wer sich in der vergangenen Woche bereits gedanklich vom diesjährigen Winter verabschiedet hat, wird jetzt noch einmal auf den kalten Boden der Tatsachen zurückgeholt. Denn auf die sonnige Eis-Zeit folgt eine ungemütliche Eiszeit: Ab Donnerstagnachmittag sorgen dicke Wolken von Süden kommend für Regen, Schneeregen und Schnee.

Rutschpartien in ganz Hessen

Glatteis und überfrierende Nässe könnten vor allem in der kommenden Nacht und am Freitagmorgen für Rutschpartien auf den Straßen sorgen, warnt hr-Meteorologe Rainer Behrendt: "Die Gefahr gilt für ganz Hessen." Am ehesten das Rhein-Main-Gebiet und die Bergstraße dürften vom gröbsten Wintereinbruch verschont bleiben. "Schneefall ist aber auch bis ins Flachland möglich", sagt Behrendt. Ab 300 Metern kann es sogar richtig weiß werden.

Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück bis -2 Grad, tagsüber werden am Donnerstag und Freitag Werte von maximal 3 bis 8 Grad erwartet. Sensible Pflanzen sollten bei diesen Wetter besser drin bleiben, rät Behrendt. Und auch Winterreifen seien weiterhin dringend zu empfehlen. "Der Sommer ist noch weit entfernt, auch wenn es sich letzte Woche vielleicht schon so angefühlt haben mag", sagt der Meteorologe.

Von Tag zu Tag wieder wärmer

Zumindest der Frühling bahnt sich jedoch seinen Weg zurück nach Hessen. Denn schon am Samstag ist es vorbei mit dem Wintermezzo. Hochdruckeinfluss vom Atlantik sorgt dann für ruhigeres Wetter mit Sonne und ein paar Wolken. Mit bis zu 11 Grad am Sonntag werden die Werte aus der Vorwoche zwar noch nicht ganz erreicht. "Es wird aber von Tag zu Tag etwas wärmer", prophezeit Behrendt.

Bis zum kalendarischen Frühlingsbeginn am Donnerstag sind 15 Grad und Sonnenschein möglich. Vom diesjährigen Winter kann man sich dann langsam aber sicher doch verabschieden.