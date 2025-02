Wetter in Hessen Frost-Nächte mit bis zu minus neun Grad erwartet

Wetter in Hessen

Es bleibt in den nächsten Tagen winterlich kalt in Hessen. Nachts werden eisig kalte Temperaturen erwartet mit Frost bei bis zu minus neun Grad.

Winterfreude am Samstag auf dem Gipfel des Großen Feldbergs im Taunus.

Winterfreude am Samstag auf dem Gipfel des Großen Feldbergs im Taunus. Bild © picture alliance / Jan Eifert

Bereits am Sonntag war es in einigen Teilen Hessens sehr kalt bei bis zu minus ein Grad und teils auch sonnig - vor allem in Mittel- und Osthessen.

Es gab 54 amtliche Wetterwarnungen vor Frost. Dabei verweist der Deutsche Wetterdienst auf mögliche Frostschäden und erinnert an Frostschutzmaßnahmen. Auf den Straßen kann es glatt werden.

Starker Frost in der Nacht zum Montag

Zum Wochenstart erwartet die hr-Wetterredaktion hessenweit sonniges und trockenes Wetter. Regnen soll es nicht, aber es bleibt sehr kalt.

In der Nacht zum Montag friert es bei Tiefstwerten von minus drei Grad im Rheingau bis minus acht Grad in Nord- und Osthessen. Auf den Bergen werden bis zu minus neun Grad erreicht.

"Milder wird es nicht"

Beim Blick auf den Montag heißt es aus der hr-Wetterredaktion: "Milder wird es noch nicht, wir haben wieder Höchstwerte zwischen minus zwei Grad in Ortschaften auf 500 Höhenmetern und vier Grad an der Bergstraße sowie am Main." Auf den Bergen herrsche nach wie vor Dauerfrost mit minus vier bis minus zwei Grad.

Für Dienstag und Mittwoch erwarten die Meteorologen in Hessen Tiefstwerte von minus vier bis minus neun Grad.