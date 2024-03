Das fühlt sich schon mächtig nach Frühling an: Knapp 20 Grad, dazu in manchen Regionen sechs bis sieben Sonnenstunden. Hessen steht der bisher wärmste Tag des Jahres bevor. Das Hoch ist aber nicht von Dauer.

Draußen sitzen und Kaffee oder Eis genießen: Zum ersten Mal in diesem Jahr könnte an der 20-Grad-Marke gekratzt werden. Nachdem die vergangenen Tage eher frisch und wechselhaft verliefen, können wir uns am Donnerstag in Hessen auf einen trockenen und warmen Frühlingstag freuen. "Grund ist das Zwischenhoch Lars, das von Südwesteuropa kommt und sich zu uns ausdehnt", erklärt hr-Meteorologe Tim Staeger.

Konkret bedeutet das: Der Donnerstag wird wahrscheinlich der bislang wärmste Tag des Jahres. Zuletzt wurden am 3. März 18,5 Grad in Offenbach gemessen. "Das könnte der Donnerstag toppen", sagt Staeger.

Der Tag fängt mit Nebel und Wolken an, später wird es von Südwesten her zunehmend sonnig. Dort, wo sich der Nebel aufgelöst hat, zeigt sich der Frühling von seiner schönen Seite.

Auf Nebel und Wolken folgt Sonne

Richtung Bergstraße und Rheingau-Taunus werde es am freundlichsten mit bis zu sechs oder sieben Sonnenstunden, sagt Staeger. Und weil die Sonne inzwischen ein bisschen mehr Kraft habe, werde es auch wärmer als zuletzt.

"Vermutlich werden wir knapp unter den 20 Grad bleiben, aber 19 Grad erreichen wir an der Bergstraße." Auch in Richtung Norden werde sich das Hoch auswirken, wenn auch später. Dort zeigt sich am Nachmittag dann auch die Sonne.

Lars bleibt nur kurz

Lars ist allerdings nur ein vorübergehender Gast: Die nächsten Tiefs folgen dem Zwischenhoch auf den Fuß mit neuen Wolken und Schauern. Schon ab Freitag wird es wieder unbeständiger. "Die Temperatur stürzt nicht komplett ab", sagt Staeger. Es bleibe bei frühlingshaften Höchstwerten um die 15 Grad auch am Wochenende. "Das ist schon relativ mild für einen März."

Die Tiefs bringen aber wieder Wolken und Schauer nach Hessen. Das Gute daran, sagt Staeger: Weil der März bisher noch relativ trocken verlaufen sei, könnte etwas Regen gut tun.

