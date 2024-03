Wechselhaftes Frühlungswetter, hier in Bad Soden am Taunus

Wechselhaftes Frühlungswetter, hier in Bad Soden am Taunus Bild © Imago Images

Winterkleidung noch nicht wegräumen! Zwar wird das Wetter zum Ende der Woche mit bis zu 20 Grad noch einmal frühlingshaft. Am Wochenende aber wird es deutlich kühler – und es kann sogar schneien.

Bevor die Temperaturen am Wochenende wieder kälter werden, bleibt es erst einmal mild. "Besonders angenehm wird es in Südhessen", sagt hr-Meteorologe Tim Staeger. In Frankfurt werde es mit bis zu 20 Grad am Freitag frühlingshaft, Sonne und Wolken wechseln sich ab. In den höheren Lagen in Nordhessen fühle sich die Luft kühler an und es fallen ein paar Regentropfen – die ersten Vorboten auf den Wetterumschwung am Wochenende.

Typisches Aprilwetter am Wochenende

"Dann kommt kalte Luft von Grönland über Hessen und bringt Schauer mit", so der hr-Meteorologe. So wird sich das vorletzte März-Wochenende wie ein typischer April anfühlen – mit vielen Wolken, zwischendurch Sonnenschein und Regen- und Graupelschauern sowie kurzen Gewittern.

Wetter Wettervorhersage für Hessen Hessenwetter für die kommenden Tage: Das Wetter in Hessen, Kassel, Korbach, Marburg, Bad Hersfeld, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Michelstadt und den umliegenden Regionen auf unserer Wetterkarte. Zur Übersicht

Dabei schwanken die Höchstwerte am Samstag zwischen 6 und 12 Grad. In der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen auf 4 bis 0 Grad. Auf den Bergen werde auch Schnee fallen, er bleibe aber nicht liegen. Dafür sei der Boden viel zu warm.

Mitte nächster Woche wieder wärmer

Nach dem Wochenende klettern die Temperaturen wieder aufwärts. Zwar werde es nicht so mild sein wie am Donnerstag und Freitag. In der Mitte der Woche könne man aber wieder mit 16 Grad rechnen, sagt Staeger.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen