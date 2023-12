Achtung, Glatteis-Gefahr in ganz Hessen

In ganz Hessen drohen zu Beginn der neuen Woche gefährliche Rutschpartien auf den Straßen. Ein Tief aus Südwesten bringt mildere Temperaturen und Regen. Dem Schnee geht es an den Kragen.

Videobeitrag Video hessenschauwetter vom 03.12.2023 Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Schluss mit dem Winterwunderland: Nach dem Bilderbuch-Wochenende in den hessischen Bergen zeigt sich der Winter in der neuen Woche von seiner gefährlichen und ungemütlichen Seite. Ein Tief aus Südwesten verdrängt im Laufe des Montags allmählich die skandinavische Kaltluft der vergangenen Tage, wie hr-Meteorologe Tim Staeger erläuterte. Was folgt, ist nasskaltes Schmuddelwetter mit erhöhter Glatteisgefahr.

Glätte zieht von Süd nach Nord

"Ab dem frühen Nachmittag ist Glätte möglich", sagte Staeger. Aufkommende Niederschläge in Form von Schneefall gehen dann bei steigenden Temperaturen in Regen über und sorgen auf den gefrorenen Böden für Glatteis. Betroffen seien zunächst Südhessen, das Rhein-Main-Gebiet und Teile Mittelhessens, so der hr-Wetterexperte. Hier drohen Rutschpartien.

In Wiesbaden, dem Hochtaunus- und Rheingau-Taunus-Kreis wurde der Busverkehr bereits ab dem Mittag eingeschränkt. Wegen Schnees und Eisglätte komme es zu hohen Verspätungen und Ausfällen, teilte der RMV mit. Auch in Frankfurt rüstete der Winterdienst wegen der erwarteten Glätte auf: Die Fahrer der großen Streufahrzeuge wechseln nach Angaben des städtischen Entsorgeunternehmens FES in den Schichtdienst-Modus.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts Einstellungen

Am Abend und in der Nacht zieht das Tief dann weiter in Richtung Nordosten und lässt die Schneefallgrenze ansteigen. Am Dienstagmorgen sei dann auch rund um Kassel mit glatten Straßen zu rechnen, warnte Staeger.

Schneedecke schmilzt

Die mildere Witterung mit vielen Wolken und Schauern bleibt voraussichtlich auch die komplette restliche Woche erhalten. Lediglich am Donnerstag klart es zwischenzeitlich etwas auf und die Werte sinken zumindest nachts wieder in den Minusbereich. "Ansonsten bleiben auch die Nächte meist frostfrei", sagte Staeger.

Wetter Wettervorhersage für Hessen Hessenwetter für die kommenden Tage: Das Wetter in Hessen, Kassel, Korbach, Marburg, Bad Hersfeld, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Michelstadt und den umliegenden Regionen auf unserer Wetterkarte. Zur Übersicht

Den hessischen Winterlandschaften geht es entsprechend an den Kragen. "Die Schneedecke wird ziemlich schnell verschwinden", so der Wetterexperte. Allenfalls oberhalb von 700 Metern besteht die Chance, dass der Schnee auch bis zum kommenden Wochenende noch liegenbleibt.

Noch alles drin für Weihnachten

Nach dem etwas zu kalten und ungewohnt winterlichen Verhältnissen kehre damit wieder typisches Dezember-Wetter ein, erklärte Staeger. Ob dieses Schmudelwetter auch bis Weihnachten bleibe, sei derzeit noch nicht absehbar: "In zwei Wochen werden wir mehr wissen."