Ein American Bully XL einer 20-Jährigen hat eine 53-Jährige attackiert.

Der Hund riss sich offenbar los, sprang die 53-Jährige an, die einen Pekinesen auf dem Arm hielt. Die Frau stürzte und verletzte sich, so die Polizei am Montag zu dem Vorfall vom Freitag. Der American Bully verbiss sich in den Pekinesen, der ebenfalls verletzt wurde.