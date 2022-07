Ein Kleinkind ist in Wiesbaden beim Sturz aus einem geöffneten Fenster schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war das zweijährige Mädchen am Freitag auf eine Fensterbank seines Zimmers im zweiten Obergeschoss geklettert und acht Meter in die Tiefe gestürzt. Es wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.