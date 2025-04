Eine unbekannte Person hat in Wiesbaden mit ihrem SUV eine Radfahrerin von der Straße gedrängt und verletzt.

Veröffentlicht am 17.04.25 um 16:07 Uhr

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, stürzte die 63-Jährige, als sie am Mittwochmittag von dem Auto in der Krauskopfstraße eng überholt wurde. Der Fahrer oder die Fahrerin flüchtete, die Polizei sucht Zeugen. Die Radfahrerin kam ins Krankenhaus.