Sachschaden bei Brand in Wohnhaus

Bei einem Brand in einem Appartementhaus in Wiesbaden ist in der Nacht zum Samstag Sachschaden entstanden.

Nach Angaben der Polizei habe Baustellenmaterial gebrannt. Das Feuer wurde schnell gelöscht, verletzt wurde niemand, einige Bewohner wurden zeitweise vom Rettungsdienst betreut. Das große, mehrstöckige Gebäude musste belüftet werden.