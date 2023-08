Der Opel Zoo in Kroberg (Hochtaunus) hat dem Forstamt Weilburg zwei Wildkatzen zur Wiederansiedelung in der Natur übergeben.

Die Geschwister waren im April als Fundtiere im Zoo aufgenommen wworden. Sie können sich jetzt in einem Übergangsgehege an die Freiheit gewöhnen, bevor sie dann in die Wälder ziehen. Sie werden moderne GPS-Geräte tragen, um ihren Standort zu verfolgen.