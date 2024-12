Wintersaison auf Wasserkuppe startet

Wintersportfans können sich freuen: Auf der Wasserkuppe startet am Montag offiziell die neue Wintersaison 2024/2025.

So läuft der Märchenwiesenlift von 10 bis 18 Uhr bei sehr guten Pistenverhältnissen, wie die Ski- und Rodelarena Wasserkuppe am Sonntag mitteilte. Auch an Weihnachten (24.12.) öffnet der Lift: von 10 bis 16 Uhr. Und an den Weihnachtsfeiertagen kann der Lift ab 10 bis 18 Uhr benutzt werden. An Neujahr (1.1.) beginnt der Betrieb schon um 9.30 Uhr und geht bis 18 Uhr.

Neben der technischen Beschneiung seien die Lifte vorbereitet, die Pisten präpariert und alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden, so die Betreiber.